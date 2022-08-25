Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили, как приблизить победу

Станислав ПогориловЧетверг, 25 августа 2022, 21:53
Фото: Владимир Зеленский в twitter

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак в Telegram, Владимир Зеленский в Twitter, Байден в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США".

Детали: Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

Зеленский особо отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд: $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк.

Президент также поблагодарил за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Кроме того, была отмечена важность дальнейшей макрофинансовой поддержки нашего государства. Зеленский высоко оценил лидерство США на этоу пути.

ВИДЕО ДНЯ

Он также подробно рассказал Байдену о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой. Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями.

В свою очередь Джо Байден также заверил, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе за свободу и суверенитет.

Прямая речь Байдена; "Я говорил с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем независимости. Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета".

Что предшествовало: Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаЗеленскийБайденперемирие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Вряд ли Путин скоро объявит массовую мобилизацию

США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ

Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы

дополнено"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ

Через Тернопольщину идет 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя запрет – полиция

Все новости...
Топ-чиновница ООН в Днепре приравняла Украину к России в контексте удара по Чаплино
Канада перебрасывает транспортные самолеты в Британию для доставки военной помощи Украине
Власти Гааги хотят временного освобождения от санкций ЕС против РФ
США: Действия РФ на ЗАЭС создают серьезный риск ядерного инцидента
Последние новости
08:23
Украина призывает МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЭС и посмотреть на оружие россиян
07:51
Военное преступление: США призвали Россию прекратить фильтрацию и депортацию украинцев
07:16
Сводка Генштаба: Россияне пытались наступать на Бахмутском направлении
06:45
Байден: США нанесли авиаудары по целям в Сирии
05:34
ISW: Вряд ли Путин скоро объявит массовую мобилизацию
04:40
Россияне уменьшили количество носителей "Калибров" из-за шторма в Черном море
03:43
Оккупанты заявляют о лесном пожаре возле ЗАЭС
02:50
Шольц: Германия не будет поставлять оружие, из которого можно обстрелять РФ
02:14
фотоУ берегов Турции российский нефтяной танкер наехал на катер
01:30
ОК "Юг": ВСУ уничтожили узел связи россиян в Херсонской области
Все новости...