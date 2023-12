Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили, как приблизить победу

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак в Telegram, Владимир Зеленский в Twitter, Байден в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США".

Реклама:

Детали: Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

Зеленский особо отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд: $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк.

Президент также поблагодарил за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Кроме того, была отмечена важность дальнейшей макрофинансовой поддержки нашего государства. Зеленский высоко оценил лидерство США на этоу пути.

Он также подробно рассказал Байдену о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой. Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями.

В свою очередь Джо Байден также заверил, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе за свободу и суверенитет.

Прямая речь Байдена; "Я говорил с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем независимости. Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета".

I spoke with President Zelenskyy to congratulate Ukraine as it marks its Independence Day.



I know it is a bittersweet anniversary, but I made it clear that the United States would continue to support Ukraine and its people as they fight to defend their sovereignty. pic.twitter.com/9NiDBGej1Z