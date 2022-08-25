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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили, как приблизить победу

Станислав ПогориловЧетверг, 25 августа 2022, 21:53
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили, как приблизить победу
Фото: Владимир Зеленский в twitter

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак в Telegram, Владимир Зеленский в Twitter, Байден в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США".

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Детали: Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

Зеленский особо отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд: $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк.

Президент также поблагодарил за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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Кроме того, была отмечена важность дальнейшей макрофинансовой поддержки нашего государства. Зеленский высоко оценил лидерство США на этоу пути.

Он также подробно рассказал Байдену о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой. Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями.

В свою очередь Джо Байден также заверил, что США продолжат поддерживать Украину в борьбе за свободу и суверенитет.

Прямая речь Байдена; "Я говорил с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем независимости. Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета".

Что предшествовало: Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

Темы: войнаЗеленскийБайденперемирие
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