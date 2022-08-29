Россияне стянули силовиков в Голую Пристань, где убили экс-нардепа Ковалева - облсовет

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что россияне собрали силовиков в оккупированной Голой Пристани.

Источник: Соболевский в Telegram

Детали: По словам Соболевского, силовики в Голой Пристани будут проводить проверки у людей из-за убийства экснардепа Алексея Ковалева накануне.

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Прямая речь Соболевского: Есть информация, что сегодня орки планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани.

Стянули туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения".

Напомним: Вечером 28 августа стало известно, что на оккупированной Херсонщине убили Ковалева.