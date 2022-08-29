В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева – источник

На оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

Источник: анонимные телеграмм-каналы, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, херсонское издание "Мост", источник УП в "Слуге народа"

Детали: Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов в воскресенье сообщили об убийстве Ковалева в Херсонской области.

Дословно Хлань: "Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили".

Больше деталей: Источник УП в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", – ответил собеседник.

Также несколько источников "Моста" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева. Однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.

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