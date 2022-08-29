В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева – источник
На оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
Источник: анонимные телеграмм-каналы, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, херсонское издание "Мост", источник УП в "Слуге народа"
Детали: Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов в воскресенье сообщили об убийстве Ковалева в Херсонской области.
Дословно Хлань: "Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили".
Больше деталей: Источник УП в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", – ответил собеседник.
Также несколько источников "Моста" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева. Однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.
Предыстория:
- В начале апреля 2022 года Алексей Ковалев написал, что находится в Голой Пристани на Херсонщине, несмотря на российскую оккупацию, чтобы "работать в своем округе". ГБР открыло уголовное производство в отношении него.
- 3 мая Ковалева исключили из фракции "Слуга народа". Когда 8 июня Ковалев признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области, фракция "Слуга народа" призвала Верховную Раду лишить его мандата.
- 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева был взорван в Херсонской области. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
- По данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
- 6 июля генпрокурор сообщила Ковалеву о подозрении. Он объявлен в розыск. Имущество Ковалева перешло в управление АРМА.