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В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева – источник

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 00:11
Ковалев после первого покушения, скриншот видео

На оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

Источник: анонимные телеграмм-каналы, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, херсонское издание "Мост", источник УП в "Слуге народа"

Детали: Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов в воскресенье сообщили об убийстве Ковалева в Херсонской области.

Дословно Хлань: "Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили".

Больше деталей: Источник УП в "Слуге народа" подтвердил информацию о смерти Ковалева. "Да, правда", – ответил собеседник.

Также несколько источников "Моста" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева. Однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале апреля 2022 года Алексей Ковалев написал, что находится в Голой Пристани на Херсонщине, несмотря на российскую оккупацию, чтобы "работать в своем округе". ГБР открыло уголовное производство в отношении него.
  • 3 мая Ковалева исключили из фракции "Слуга народа". Когда 8 июня Ковалев признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области, фракция "Слуга народа" призвала Верховную Раду лишить его мандата.
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева был взорван в Херсонской области. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
  • По данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
  • 6 июля генпрокурор сообщила Ковалеву о подозрении. Он объявлен в розыск. Имущество Ковалева перешло в управление АРМА.

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Темы: КовалёвколлаборационизмубийствоХерсонская область
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