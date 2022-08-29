Росіяни стягнули силовиків у Голу Пристань, де вбили екснардепа Ковальова – облрада

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни зібрали силовиків в окупованій Голій Пристані.

Джерело: Соболевський у Telegram

Деталі: За словами Соболевського, силовики у Голій Пристані проводитимуть перевірки у людей через вбивство екснардепа Олексія Ковальова напередодні.

Пряма мова Соболевського: "Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані.

Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення".

Передісторія: Увечері 28 серпня стало відомо, що на окупованій Херсонщині вбили Ковальова.

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