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Росіяни стягнули силовиків у Голу Пристань, де вбили екснардепа Ковальова – облрада

Роман ПетренкоПонеділок, 29 серпня 2022, 08:51
Росіяни стягнули силовиків у Голу Пристань, де вбили екснардепа Ковальова – облрада
КОВАЛЬОВ. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА екснардепа

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни зібрали силовиків в окупованій Голій Пристані.

Джерело: Соболевський у Telegram

Деталі: За словами Соболевського, силовики у Голій Пристані проводитимуть перевірки у людей через вбивство екснардепа Олексія Ковальова напередодні.

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Пряма мова Соболевського: "Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані.

Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення".

Передісторія: Увечері 28 серпня стало відомо, що на окупованій Херсонщині вбили Ковальова.

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Теми: Херсонська областьокупаціяколабораціядержзрада
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