Росіяни стягнули силовиків у Голу Пристань, де вбили екснардепа Ковальова – облрада
Понеділок, 29 серпня 2022, 08:51
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни зібрали силовиків в окупованій Голій Пристані.
Джерело: Соболевський у Telegram
Деталі: За словами Соболевського, силовики у Голій Пристані проводитимуть перевірки у людей через вбивство екснардепа Олексія Ковальова напередодні.
Пряма мова Соболевського: "Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані.
Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення".
Передісторія: Увечері 28 серпня стало відомо, що на окупованій Херсонщині вбили Ковальова.
Нагадаємо:
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- На початку квітня Ковальов написав, що перебуває у Голій Пристані попри російську окупацію, щоб "працювати у своєму окрузі". ДБР відкрило кримінальне провадження відносно нього.
- 3 травня Ковальова виключили з фракції "Слуга народу". Коли 8 червня Ковальов зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині, фракція "Слуга народу" закликала Верховну Раду позбавити його мандату.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова було підірвано в Херсонській області. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
- За даними ДБР, на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".
- 6 липня генпрокурорка повідомила Ковальову про підозру. Його оголошено в розшук. Майно Ковальова перейшло в управління АРМА.