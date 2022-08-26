Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бердянске взорвали "гауляйтера" – скончался в больнице

"Украинская правда"Пятница, 26 августа 2022, 15:45
Авто коллаборанта, фото РИА НОВОСТИ

В оккупированном Бердянске 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление "властей" Бердянска, РИА Новости 

Детали: Взрыв раздался вблизи оздоровительного центра "Криворожский горняк". Пострадал Александр Колесников, которого захватчики назначили заместителем начальника ГАИ Бердянска. Его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в покушении на жизнь Колесникова.

Обновлено в 16:20: Российские СМИ сообщили, что Колесников скончался от полученных ранений.

 
 

Напомним:

  • 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.
  • 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Бердянскоккупациявзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"

Зеленский рассказал, что поможет изменить ситуацию на фронте в пользу Украины

На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок

фотоВ Киевской области мужчина расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой

Хакеры выставили на продажу секретные военные документы, НАТО проводит оценку – СМИ

фотоНардеп Бойко был замечен в Чехии: говорят, на лечении

Все новости...

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на платформе Patreon

Бердянск
Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска, МИД вызвал посла
В оккупированном Бердянске раздались взрывы – соцсети
СМИ: Украина просит Турцию арестовать судно "Жибек Жолы", вывозящее зерно из Бердянска
Последние новости
03:45
фотоНа Запорожье россияне убили женщину и ее двоих детей – ОВА
02:46
Враг ракетами ударил по центру Харькова – мэр
02:18
Пентагон заключил контракт на более $182 млн на закупку NASAMS для Украины
01:40
Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"
01:18
Раненого адвоката и бойца Маси Найема выписали из больницы
00:55
Днепропетровщина: россияне атаковали общину ракетами Х-22
00:12
В Донецкой области продлевают комендантский час
23:40
Польша покупает у Южной Кореи почти 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд
23:32
На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали 4 жителя
23:20
Проценко выиграл "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Все новости...