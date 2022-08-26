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В Бердянске взорвали "гауляйтера" – скончался в больнице

"Украинская правда"Пятница, 26 августа 2022, 15:45
В Бердянске взорвали гауляйтера – скончался в больнице
Авто коллаборанта, фото РИА НОВОСТИ

В оккупированном Бердянске 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление "властей" Бердянска, РИА Новости 

Детали: Взрыв раздался вблизи оздоровительного центра "Криворожский горняк". Пострадал Александр Колесников, которого захватчики назначили заместителем начальника ГАИ Бердянска. Его доставили в больницу с осколочными ранениями.

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Обновлено в 16:20: Российские СМИ сообщили, что Колесников скончался от полученных ранений.

 
 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.
  • 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

Темы: Бердянскоккупациявзрыв
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