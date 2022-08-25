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В Энергодаре, Мелитополе и Херсоне пропал свет, ЗАЭС "переподключили"

Елена РощинаЧетверг, 25 августа 2022, 13:15

В оккупированном россиянами Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, после обстрела нет водоснабжения и электроснабжения.

Источник: энергодарский городской глава Дмитрий Орлов, глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, представитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский и РИА Новости

Прямая речь Орлова: "Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды".

Детали: Законные власти Энергодара выясняют, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время.

Тем временем "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные власти сообщают, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности – и "было произведено переподключение".

Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области также обесточены. Водоснабжение в Херсоне отключилось.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил: "Херсонщина без энергоснабжения. Следовательно, и без центрального водоснабжения и без связи". Оккупанты якобы обещают возобновить энергоснабжение в течение двух дней.

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Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко по поводу событий в Энергодаре сообщил, что оккупанты "палят лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега Каховского водохранилища".

Обновление: Позже в четверг оккупанты заявили, что энергообеспечение в Запорожской и Херсонской областях восстановлено. 

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Темы: ЭнергодарХерсонМелитопольЗАЭС
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