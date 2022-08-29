Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС – гендиректор агентства
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что под его руководством делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС.
Источник: Гроси в Twitter
Прямая речь: "Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи сейчас уже в пути на Запорожскую АЭС.
Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе".
Что было раньше: По данным NYT, в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которых Украина считает дружественными, но также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой.
Другие члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.
Предыстория:
- 17 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.
- 5 августа российские оккупанты дважды в день обстреляли территорию Запорожской АЭС. 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС. 11 августа российские войска четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС.
- США на заседании Совета Безопасности ООН 11 августа указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.