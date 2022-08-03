СМИ показали последствия удара ВСУ по складам россиян под Скадовском

Последствия удара. Здесь и далее фото из Telegram Радио Свобода

Спутниковые снимки Planet.com зафиксировали последствия украинского удара по складам российских оккупантов возле Скадовска в Херсонской области.

Источник: Радио Свобода

Дословно Радио Свобода: "Спутниковые снимки сервиса Planet.com, сделанные 2 августа, показывают следы разрушений и пожара на водоочистной станции (на видео – сравнение со снимком 30 июля). На снимке 30 июля также можно заметить в поле рядом с водоочистной станцией несколько машин, предположительно – военную технику".

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Детали: Сообщения о взрывах под Скадовском появились вечером 31 июля. Очевидцы публиковали фото и видео зарева в ночном небе.

Данные сервиса FIRMS, отслеживающего со спутника пожары, в сочетании с картой Wikimapia позволили установить, что удар ВСУ пришелся на территорию около водоочистной станции, расположенной в пяти километрах к востоку от Скадовска.

Спутниковые снимки, сделанные до взрывов, свидетельствуют, что рядом со станцией стояла техника. Заметим, что по данным УП удар был нанесен не по водоочистной станции, а примерно в километре от нее. Сама станция работает в нормальном режиме.

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