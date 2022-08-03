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В ВСУ объяснили, почему россияне в Херсонской области обречены: анонсировали "хлопки"

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 12:31
В ВСУ объяснили, почему россияне в Херсонской области обречены: анонсировали хлопки
Уничтожение вражеской техники в Херсонской области. Фото Страткома ВСУ из Telegram

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявляет, что оккупанты, которые наращивают свои силы на Херсонской области, не будут иметь успехов в наступательных действиях.

Источник: Стратком ВСУ в Telegram

Детали: По данным ВСУ, российские оккупанты накапливают силы и средства в Херсонской области для сдерживания контрнаступления ВСУ и подготовки наступления на Криворожском и Николаевском направлениях.

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Свои склады с боеприпасами захватчики размещают либо на левом берегу Днепра, либо на правом – втиснувшись в берег реки, чтобы их не достало украинское оружие.

В Страткоме отметили, что до позиций россиян 30-40 км, а, следовательно, РСЗО М142 HIMARS могут достать до вражеских складов.

Также, подчеркнули в ВСУ, важно то, что у россиян нет ни одного большого склада, который бы обеспечивал их передовые подразделения боекомплектом и ГСМ на расстоянии менее 10-15 км. Некоторые склады оккупантов вообще удалены от передовых позиций до 30 км.

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В Страткоме намекнули, что знают, в каких населенных пунктах на севере и северо-востоке Херсонщины расположены склады россиян.

Поэтому в ВСУ подытожили, что оккупанты, которые формируют на правом берегу Херсонщины полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере человеческим ресурсом, но будут иметь проблемы с техникой и сопутствующими расходными элементами.

Дословно Стратком ВСУ: "Даже с тем имеющимся количеством складов, которые сейчас расположены на правом берегу и пока не чувствовали запаха хлопка, можно говорить о том, что их количество недостаточно для обеспечения такой группы войск. После того как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу".

Почему это важно: В Херсонской области есть три переправы, объединяющие левый и правый берега Днепра. Это Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, Антоновский железнодорожный мост и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке.

Россияне чаще всего использовали для перебрасывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.

Сейчас оккупанты вынуждены делать немалый крюк через Новую Каховку, чтобы перебрасывать силы на правый берег Днепра и пополнять свои склады.

ВСУ в это время продолжают уничтожать российские склады и освобождать населенные пункты в Херсонской области.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупация
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