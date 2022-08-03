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В Авдеевке, которую постоянно обстреливают россияне, осталось 2,5 тысячи жителей

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 22:09
В Авдеевке, которую постоянно обстреливают россияне, осталось 2,5 тысячи жителей

В Авдеевке Донецкой области, вблизи которой продолжаются бои, остается около 2,5 тысячи гражданских.

Источник: начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз".

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"Несколько дней подряд враг не прекращает попыток наступления на город. Все под прикрытием артиллерии, авиации. Почти каждый день дважды в день бьет авиация. Работают со всех систем артиллерии, которые только есть в наличии. Используют "Сонцепеки" (огнеметная система – ред.), ракеты "Искандер". Применяют дистанционное минирование".

Детали: По словам Барабаша, в городе осталось 10% населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России.

Предыстория: В сводке украинского Генштаба за 3 августа указывается, что на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

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Россияне пытались вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имели, отошли.

Темы: АвдеевкаДонбасс
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