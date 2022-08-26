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РФ может устроить провокации с паломниками-хасидами – СБУ

"Украинская правда"Пятница, 26 августа 2022, 17:27
празднование Рош-га-Шана, фото УНИАН

Служба безопасности и Нацполиция просят хасидов воздержаться в этом году от визита в Украину, так как РФ может использовать массовое скопление паломников для провокаций.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Из-за вероятных ракетных обстрелов и провокаций со стороны российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба имиджу Украины, правоохранители рекомендуют паломникам не посещать Украину на празднование Рош-га-Шана.

Тем, кто все же решится совершить паломничество, рекомендуют соблюдать комендантские часы, реагировать на сигналы воздушной тревоги и следовать указаниям полиции.

Дословно: "Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для организации провокаций".

Напомним: В июле посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-ха-Шана.

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Темы: хасидыпразднованияевреирелигия
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