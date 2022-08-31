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Россияне обстреливают Энергодар: попали в горсовет

"Украинская правда"Среда, 31 августа 2022, 10:42
Россияне обстреливают Энергодар: попали в горсовет
Здание городского совета Энергодара, фото с телеграма Дмитрия Орлова

Россияне нанесли новые удары по Энергодару, в результате чего было повреждено здание Энергодарского городского совета.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, Энергодарский городской совет в Facebook, местные Telegram-канали

Прямая речь Евтушенко: "На противоположном берегу армия РФ обстреливает Энергодар. Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщают комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища".

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Детали: Мэр Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал фото здания городского совета, где выбиты окна и поврежден фасад, однако не уточнил, что именно произошло. 

Местные Telegram-каналы утверждают, что по административному зданию нанесли удар с беспилотника.

 

Предыстория: 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую АЭС, где должно оценить ситуацию и установить постоянное представительство. оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.

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Темы: Энергодарвойнаместная власть
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