Россияне обстреливают Энергодар: попали в горсовет

Россияне нанесли новые удары по Энергодару, в результате чего было повреждено здание Энергодарского городского совета.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, Энергодарский городской совет в Facebook, местные Telegram-канали

Прямая речь Евтушенко: "На противоположном берегу армия РФ обстреливает Энергодар. Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщают комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища".

Детали: Мэр Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал фото здания городского совета, где выбиты окна и поврежден фасад, однако не уточнил, что именно произошло.

Местные Telegram-каналы утверждают, что по административному зданию нанесли удар с беспилотника.

Предыстория: 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую АЭС, где должно оценить ситуацию и установить постоянное представительство. оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.