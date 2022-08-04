Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОП назвали 4 составляющих для переговоров с Россией

Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 11:26
В ОП назвали 4 составляющих для переговоров с Россией
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Переговорная позиция Украины в разговоре с Россией должна включать четыре составляющие – все они касаются оружия.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих: 1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику. 2. ПВО/ПРО, чтобы защитить города. 3. Ударные беспилотники – лучшие охотники. 4. Бронетехника для контрнаступлений".

Реклама:

Читайте также: До и после контрнаступления. Есть ли перспективы у мирных переговоров с Россией

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.
  • Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что тот открыт для дипломатического урегулирования конфликта с Украиной.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России о мирных переговорах – это "дымовой занавес" оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.
  • Президент Владимир Зеленский уверен, что все заявления Кремля о готовности к переговорам не соответствуют действительности, поскольку в то же время Россия взимает резервы на юг Украины.

Темы: переговорыРосcияОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
переговоры
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: