В ОП назвали 4 составляющих для переговоров с Россией

Переговорная позиция Украины в разговоре с Россией должна включать четыре составляющие – все они касаются оружия.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих: 1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику. 2. ПВО/ПРО, чтобы защитить города. 3. Ударные беспилотники – лучшие охотники. 4. Бронетехника для контрнаступлений".

Щоб говорити з 🇷🇺, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:



1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити 🇷🇺 логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів August 4, 2022

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Предыстория:

3 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что тот открыт для дипломатического урегулирования конфликта с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России о мирных переговорах – это "дымовой занавес" оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.

Президент Владимир Зеленский уверен, что все заявления Кремля о готовности к переговорам не соответствуют действительности, поскольку в то же время Россия взимает резервы на юг Украины.