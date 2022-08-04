В ОП назвали 4 составляющих для переговоров с Россией

Переговорная позиция Украины в разговоре с Россией должна включать четыре составляющие – все они касаются оружия.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих: 1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику. 2. ПВО/ПРО, чтобы защитить города. 3. Ударные беспилотники – лучшие охотники. 4. Бронетехника для контрнаступлений".

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Щоб говорити з 🇷🇺, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:



1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити 🇷🇺 логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

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