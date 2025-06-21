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Наев покинул должность командира тактической группы "Угледар"

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 14:11
Наев покинул должность командира тактической группы Угледар
фото: УП

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о завершении каденции на должности командира тактической группы "Угледар".

Источник: Наев в Facebook

Прямая речь Наева: "Вместе с офицерами органа управления покидаем одно из самых горячих направлений Донецкой области.

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В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из вновь созданных корпусов Вооруженных сил".

Детали: Генерал отчитался, что за время его работы на должности группа уничтожила почти 20 тысяч оккупантов, 74 танка, 138 ББМ, 316 артсистем и 1296 единиц автомобильной техники.

Читайте также его интервью "Украинской правде": Генерал Наев: У военных не было ни одного документа, в котором было бы написано, что 24 февраля 2022 года начнется наступление России

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Напомним:

  • 11 февраля собеседники УП в военном руководстве сообщили, что после интервью "Украинской правде" Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка" в Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов заявлял, что такое решение принял президент Владимир Зеленский.
  • 10 февраля на Украинской правде вышло интервью Наева, в котором он заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году военное руководство не получало официальных документов о конкретной дате наступления россиян. 

НаевДонецкая областьвойнаВооруженные силы
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