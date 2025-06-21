Наев покинул должность командира тактической группы "Угледар"

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о завершении каденции на должности командира тактической группы "Угледар".

Источник: Наев в Facebook

Прямая речь Наева: "Вместе с офицерами органа управления покидаем одно из самых горячих направлений Донецкой области.

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В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из вновь созданных корпусов Вооруженных сил".

Детали: Генерал отчитался, что за время его работы на должности группа уничтожила почти 20 тысяч оккупантов, 74 танка, 138 ББМ, 316 артсистем и 1296 единиц автомобильной техники.

Читайте также его интервью "Украинской правде": Генерал Наев: У военных не было ни одного документа, в котором было бы написано, что 24 февраля 2022 года начнется наступление России

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