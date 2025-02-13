Наев сообщил, что уже прибыл на место выполнения боевых задач

Бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что утром 13 февраля уже прибыл на место выполнения боевых задач.

Источник: Наев в Facebook

Прямая речь генерал-лейтенанта: "Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств".

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Детали: Куда именно прибыл, Наев не сообщил. Он лишь добавил, что увидел перед собой "уставших, но несокрушимых воинов", каждый из которых – это "история отваги, боли и непокорности".

"Держим оборону не только оружием, но и силой духа. Держим строй, потому что за нашими спинами – те, кого мы любим. Мы знаем, за что воюем. Украина победит. И мы сделаем для этого все, что в наших силах", – подытожил Наев.

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