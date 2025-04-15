Наев заявил о возвращении Днепроэнергии в Донецкой области под контроль ВСУ

Днепроэнергия на карте Deep State. Скриншот с deepstatemap.live

Командир тактической группы на одном из направлений в Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия, что в Волновахском районе, и улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Источник: Наев в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь генерал-лейтенанта: "Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях".

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Детали: В комментарии "Украинской правде" он добавил, что населенный пункт взяли под контроль около двух недель назад.

В то же время на картах Deep State Днепроэнергия наполовину находится в красной зоне (красный цвет на карте указывает на оккупацию – ред.).

Также, по словам Наева, за это время подразделения группы уничтожили около 9500 военнослужащих РФ, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).

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Он добавил, что около 70% потерь враг понес в результате ударов БПЛА.

Наев также рассказал, что во время "последнего массированного наступления" на направлениях Веселое – Скудное россияне задействовали 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей, но колонны техники оккупантов заметила аэроразведка.

"В результате нанесения огневого поражения и работы БПЛА – уничтожено более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля", – подытожил он.