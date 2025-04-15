Наев заявил о возвращении Днепроэнергии в Донецкой области под контроль ВСУ
Командир тактической группы на одном из направлений в Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия, что в Волновахском районе, и улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.
Источник: Наев в Facebook и в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь генерал-лейтенанта: "Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях".
Детали: В комментарии "Украинской правде" он добавил, что населенный пункт взяли под контроль около двух недель назад.
В то же время на картах Deep State Днепроэнергия наполовину находится в красной зоне (красный цвет на карте указывает на оккупацию – ред.).
Также, по словам Наева, за это время подразделения группы уничтожили около 9500 военнослужащих РФ, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).
Он добавил, что около 70% потерь враг понес в результате ударов БПЛА.
Наев также рассказал, что во время "последнего массированного наступления" на направлениях Веселое – Скудное россияне задействовали 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей, но колонны техники оккупантов заметила аэроразведка.
"В результате нанесения огневого поражения и работы БПЛА – уничтожено более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля", – подытожил он.