Среди иностранных политиков поляки больше всего доверяют Зеленскому, Байдену и Джонсону

Среди иностранных политиков, которым больше всего доверяют поляки, лидирует президент Украины Владимир Зеленский, далее следуют президент США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон.

Таковы результаты опроса CBOS, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Polsat News.

"Война в Украине заставила поляков уделять больше внимания событиям за пределами нашей страны. Действия, совершенные в связи с российской агрессией против Украины, являются, пожалуй, одним из важнейших, но, конечно, не единственным критерием оценки лидеров государств и политиков, активных на международной арене", - отметили польские социологи.

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Чаще респонденты заявляли о своем доверии президенту Украины Владимиру Зеленскому (86% всех опрошенных). Второе место в рейтинге иностранных политиков занял президент США Джо Байден, которому доверяют почти три четверти поляков (74%). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завоевал доверие более половины респондентов (55%). Джонсон, остающийся премьер-министром до выборов нового лидера Консервативной партии, объявил о своей отставке 7 июля – в последний день опроса, потому, как отметили социологи, это мало повлияло на результаты.

Гораздо чаще респонденты выражали доверие, чем недоверие президенту Еврокомиссии Урсуле фон ден Ляйен (46% выразили доверие при 20% недоверия). Другие политики, включенные в исследование, вызывали скорее отрицательную, чем положительную реакцию.

Худшие оценки получили президент России Владимир Путин (94% недоверия) и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, которому не доверяют 87% поляков. Также негативно респонденты воспринимают премьера Венгрии Виктора Орбана, недоверие которому выразили половина респондентов.

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Почти два пятых респондента выразили недоверие лидерам Франции и Германии. 39% выразили недоверие президенту Эммануэлю Макрону, а 38% – канцлеру Олафу Шольцу.

При подобном проценте отрицательных оценок президенту Франции доверяют больше (27%), чем канцлеру Германии (17%).

Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.