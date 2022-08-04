Серед іноземних політиків поляки найбільше довіряють Зеленському, Байдену і Джонсону

Серед іноземних політиків, яким найбільше довіряють поляки, лідирує президент України Володимир Зеленський, далі йдуть президент США Джо Байден і прем'єр Британії Борис Джонсон.

Такими є результати опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Polsat News.

"Війна в Україні змусила поляків приділяти більше уваги подіям за межами нашої країни. Дії, вчинені у зв’язку з російською агресією проти України, є, мабуть, одним із найважливіших, але, звичайно, не єдиним критерієм оцінки лідерів держав і політиків, активних на міжнародній арені", - зазначили польські соціологи.

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Найчастіше респонденти заявляли про свою довіру президенту України Володимиру Зеленському (86% усіх опитаних). Друге місце в рейтингу іноземних політиків посів президент США Джо Байден, якому довіряють майже три чверті поляків (74%). Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завоював довіру більше половини респондентів (55%). Джонсон, який залишається прем'єр-міністром до виборів нового лідера Консервативної партії, оголосив про свою відставку 7 липня - в останній день опитування, тому, як зазначили соціологи, це мало вплинуло на результати.

Набагато частіше респонденти висловлювали довіру, ніж недовіру до президентки Єврокомісії Урсули ван ден Ляєн (46% висловили довіру при 20% недовіри). Інші політики, включені в дослідження, викликали швидше негативну, ніж позитивну реакцію.

Найгірші оцінки отримали президент Росії Владімір Путін (94% недовіри) та самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко, якому не довіряють 87% поляків Також негативно респонденти сприймають прем’єра Угорщини Віктора Орбана, недовіру якому висловили половина респондентів.

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Майже дві п'ятих респондентів висловили недовіру лідерам Франції та Німеччини. 39% висловили недовіру президенту Еммануелю Макрону, а 38% – канцлеру Олафу Шольцу.

При подібному відсотку негативних оцінок президенту Франції довіряють більше (27%), ніж канцлеру Німеччини (17%).

Нагадаємо, польський прем’єр Матеуш Моравецький підтвердив, що шляхи Польщі і Угорщини розійшлися через різне ставлення до війни в Україні.