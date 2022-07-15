Россия вместо мобилизации готовит "добробаты" - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России начали скрытую мобилизацию, формируя так называемые "добровольческие батальоны".

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые добровольческие батальоны".

Детали: По его словам, чтобы компенсировать человеческие потери на войне, в России на службу привлекают заключенных, осужденных по уголовным статьям.

Что этому предшествовало: