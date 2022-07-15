Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия вместо мобилизации готовит "добробаты" - Данилов

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 16:44

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России начали скрытую мобилизацию, формируя так называемые "добровольческие батальоны".

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые добровольческие батальоны".

Детали: По его словам, чтобы компенсировать человеческие потери на войне, в России на службу привлекают заключенных, осужденных по уголовным статьям.

Что этому предшествовало:

  • Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил, что мобилизации в России не ожидается и что ядерный удар со стороны РФ возможен только как ответ.
  • Украинская разведка установила, что в России проводятся мероприятия по скрытой мобилизации бывших военнослужащих, безработных и российских "казаков" из южных областей.

Темы: ДаниловмобилизацияРосcия
Главное сегодня

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Все новости...
Данилов
Россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста – Данилов
Данилов прокомментировал вероятное уничтожение в ГБР материалов важных дел
Данилов: Реестр олигархов готов, субъекты представления собирают документы
Последние новости
02:27
США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов
01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
00:38
Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек
23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
23:42
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
23:25
В Италии задержали груз с деталями для дронов из США, который мог уйти в Россию
23:18
Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены
23:16
США продадут Эстонии РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн
Все новости...