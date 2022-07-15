Россия вместо мобилизации готовит "добробаты" - Данилов
Пятница, 15 июля 2022, 16:44
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России начали скрытую мобилизацию, формируя так называемые "добровольческие батальоны".
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь: "В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые добровольческие батальоны".
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Детали: По его словам, чтобы компенсировать человеческие потери на войне, в России на службу привлекают заключенных, осужденных по уголовным статьям.
Что этому предшествовало:
- Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил, что мобилизации в России не ожидается и что ядерный удар со стороны РФ возможен только как ответ.
- Украинская разведка установила, что в России проводятся мероприятия по скрытой мобилизации бывших военнослужащих, безработных и российских "казаков" из южных областей.
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