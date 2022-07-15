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Россия вместо мобилизации готовит "добробаты" - Данилов

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 16:44
Россия вместо мобилизации готовит добробаты - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России начали скрытую мобилизацию, формируя так называемые "добровольческие батальоны".

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые добровольческие батальоны".

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Детали: По его словам, чтобы компенсировать человеческие потери на войне, в России на службу привлекают заключенных, осужденных по уголовным статьям.

Что этому предшествовало:

  • Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил, что мобилизации в России не ожидается и что ядерный удар со стороны РФ возможен только как ответ.
  • Украинская разведка установила, что в России проводятся мероприятия по скрытой мобилизации бывших военнослужащих, безработных и российских "казаков" из южных областей.

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Темы: ДаниловмобилизацияРосcия
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