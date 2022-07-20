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Гайдай: "ЛНР" превращается в "ЖНР" – "женскую народную республику"

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 16:10
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

В Луганской области осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую отправляют даже студентов и стариков.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Луганская народная республика" из-за принудительной мобилизации превращается в "женскую народную республику" - на передовую враг направляет студентов последних курсов и людей почти пенсионного возраста".

Детали: Гайдай добавил, что бои в области еще продолжаются, поэтому оккупантам не удается развернуть наступление на Бахмут. По его словам, из Белогоровки и Верхнекаменки эвакуация сейчас невозможна из-за постоянных обстрелов, а в боях за Северодонецк и Горную общину россияне понесли большие потери.

Предыстория:

  • В марте украинский Генштаб впервые сообщил, что россияне вынуждены прибегнуть к скрытой мобилизации в отдаленных регионах России. Стало известно, что Россия также начала мобилизовать людей на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
  • В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России прибегнули к скрытой мобилизации, формируя так называемые "добровольческие батальоны".

Темы: Луганская областьЛНРвойна
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