Через UNITED24 уже собрали более 6 миллиардов грн – Зеленский

Украине за три месяца удалось собрать уже более 6 млрд грн благотворительных взносов серез фандрейзинговую платформу UNITED24.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, пресрелиз UNITED24, предоставленный УП

Прямая речь Зеленского: "К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку 6 млрд грн".

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Детали: Зеленский призвал международное сообщество не прекращать поддерживать Украину.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, третий месяц отметился целевым сбором взносов.

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Прямая речь Федорова: "Сейчас на беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего за пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут потрачены деньги. И когда они понимают целевое предназначение, сбор идет очень активно".

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