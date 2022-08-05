Через UNITED24 уже собрали более 6 миллиардов грн – Зеленский
Украине за три месяца удалось собрать уже более 6 млрд грн благотворительных взносов серез фандрейзинговую платформу UNITED24.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, пресрелиз UNITED24, предоставленный УП
Прямая речь Зеленского: "К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку 6 млрд грн".
Детали: Зеленский призвал международное сообщество не прекращать поддерживать Украину.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, третий месяц отметился целевым сбором взносов.
Прямая речь Федорова: "Сейчас на беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего за пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут потрачены деньги. И когда они понимают целевое предназначение, сбор идет очень активно".
Предыстория:
- 3 мая в Украине анонсировали запуск платформы для сбора средств.
- В июле Imagine Dragons объявили, что будут собирать деньги на восстановление Украины через UNITED24.
- 4 августа стало известно, что на средства, собранные через платформу UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1.
- 3 августа в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, приобретенные из взносов UNITED24.