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Через UNITED24 уже собрали более 6 миллиардов грн – Зеленский

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 14:13
Купленное за взносы UNITED 24, фото с пресрелиза

Украине за три месяца удалось собрать уже более 6 млрд грн благотворительных взносов серез фандрейзинговую платформу UNITED24.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, пресрелиз UNITED24, предоставленный УП

Прямая речь Зеленского: "К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку 6 млрд грн".

Детали: Зеленский призвал международное сообщество не прекращать поддерживать Украину. 

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, третий месяц отметился целевым сбором взносов.

Прямая речь Федорова: "Сейчас на беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего за пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут потрачены деньги. И когда они понимают целевое предназначение, сбор идет очень активно".

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Предыстория:

  • 3 мая в Украине анонсировали запуск платформы для сбора средств.
  • В июле Imagine Dragons объявили, что будут собирать деньги на восстановление Украины через UNITED24.
  • 4 августа стало известно, что на средства, собранные через платформу UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1.
  • 3 августа в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, приобретенные из взносов UNITED24.

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Темы: волонтерыЗеленскийблаготворительность
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