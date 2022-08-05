Эрдоган с Путиным говорили более 4 часов
Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи завершились – они продлились чуть более четырех часов.
Источник: российские пропагандистские издания РБК, РИА Новости, сайт Кремля
Детали: По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.
Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин завил, что президенты поговорят об общих крупных проектах – таких как строительство атомной электростанции "Аккую" или работа "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".
Путин также затронул вопрос поставок украинского зерна из черноморских портов.
Также он добавил, стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего… cирийский кризис".
Ранее сообщалось, что Путин взял на встречу с Эрдоганом главу Чечни Рамзана Кадырова.
Ожидалось, что доминирующими темами на переговорах, будут прекращение войны России в Украине и перспектива турецкого наступления в Сирии.
Предыстория:
- 26 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну против Украины.
- Прессекратарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи намерены обсудить военно-техническое сотрудничество.