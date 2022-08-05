Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган с Путиным говорили более 4 часов

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 19:44
Эрдоган и Путин. Фото с сайта Кремля

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи завершились – они продлились чуть более четырех часов.

Источник: российские пропагандистские издания РБК, РИА Новости, сайт Кремля

Детали: По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин завил, что президенты поговорят об общих крупных проектах – таких как строительство атомной электростанции "Аккую" или работа "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".

Путин также затронул вопрос поставок украинского зерна из черноморских портов.  

Также он добавил, стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего… cирийский кризис".

Ранее сообщалось, что Путин взял на встречу с Эрдоганом главу Чечни Рамзана Кадырова.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидалось, что доминирующими темами на переговорах, будут прекращение войны России в Украине и перспектива турецкого наступления в Сирии.

Предыстория: 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ТурцияРосcияПутинЭрдоган
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

После скандального отчета глава украинского AI уволилась: разошлись с руководством ценностно

МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

фотоРасследователи Bellingcat идентифицировали оккупанта, который пытал и казнил украинского бойца

Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

Россияне вторично обстреляли ЗАЭС: снаряды упали рядом с ядерным реактором

Подоляк: Кремль проводит скрытую мобилизацию двумя способами

Все новости...
Турция
УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"
Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях
В Турции надеются, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны
Последние новости
05:38
Тайвань запустил сигнальные ракеты из-за беспилотников и неопознанных самолетов
04:40
ISW: Россияне используют ЗАЭС для обстрела Никополя
03:44
ОК "Юг": ВСУ выжгли полдесятка российских складов в Херсонской области
03:01
Днепропетровщина: РФ обстреляла Никополь
02:00
Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа
01:05
Россияне обстреляли Харьков, раздавались взрывы
00:38
Сутки на Сумщине: Более 60 прилетов, ранен человек
23:47
Советский танк в эстонской Нарве третий день патрулируют местные – чтобы не перенесли
23:26
Польская Amnesty International осудила действия РФ в Украине после скандального отчета организации
23:08
После скандального отчета глава украинского AI уволилась: разошлись с руководством ценностно
Все новости...