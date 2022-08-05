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Эрдоган с Путиным говорили более 4 часов

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 19:44
Эрдоган с Путиным говорили более 4 часов
Эрдоган и Путин. Фото с сайта Кремля

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи завершились – они продлились чуть более четырех часов.

Источник: российские пропагандистские издания РБК, РИА Новости, сайт Кремля

Детали: По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.

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Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин завил, что президенты поговорят об общих крупных проектах – таких как строительство атомной электростанции "Аккую" или работа "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".

Путин также затронул вопрос поставок украинского зерна из черноморских портов.  

Также он добавил, стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего… cирийский кризис".

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Ранее сообщалось, что Путин взял на встречу с Эрдоганом главу Чечни Рамзана Кадырова.

Ожидалось, что доминирующими темами на переговорах, будут прекращение войны России в Украине и перспектива турецкого наступления в Сирии.

Предыстория: 

Темы: ТурцияРосcияПутинЭрдоган
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