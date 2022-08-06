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Данилов о контрнаступлении ВСУ: Давайте наберемся терпения, не верьте "диванным" экспертам

"Украинская правда"Суббота, 6 августа 2022, 09:06
Данилов о контрнаступлении ВСУ: Давайте наберемся терпения, не верьте диванным экспертам
Алексей Данилов, фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения относительно контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не "дивные" эксперты.

Источник: интервью Данилова ТРК "Киев"

Прямая речь Данилова: "Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта".

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Детали: По словам секретаря СНБО, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

При этом Данилов напомнил, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Он подчеркнул, что "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Что предшествовало: В конце июля  аналитики американского Института исследования войны (ISW) сообщали, что украинские силы, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.

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Темы: войнаДаниловУкраинаРосcия
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