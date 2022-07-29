Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт в Еленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина – разведка

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 17:58
Эмблема ГУР, фото с Facebook разведки

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Взрывы в Оленовке – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ПИК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПИК - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ".

Детали: По информации ГУР, взрыв устроили для утаивания фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских пленных. 1 августа в колонию должна была прибыть комиссия из России для проверки расходования выделенных средств и условий содержания пленных. Однако реальное состояние здания не отвечало требованиям, поэтому "проблему" устранили путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами. Второй целью теракта было повышение социальной напряженности вокруг Украины, учитывая общественный интерес к пленным героям "Азовстали".

В разведке добавили, что помещение было специально оборудовано для содержания пленных из "Азовстали". Работы в здании закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских военнопленных.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: разведкавзрывВагнер
Главное сегодня

После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой

"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке

Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно

Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Еленовку – совместное заявление

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

фотоЗеленский представил нового командующего ССО

Все новости...
разведка
Британская разведка: контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты
Разведка Британии: Лавров в Африке добивается статуса "великого государства" для РФ
Британская разведка указала на одну из приритетных целей ударов РФ в Украине
Последние новости
04:24
РФ засылает пропагандистов на оккупированные территории для подготовки псевдореферендумов – ISW
03:50
Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение" из-за рисков для Украины
03:04
Юг: авиация ВСУ 7 раз атаковала скопление живой силы и техники врага
02:40
Россияне обстреляли Никополь из РСЗО
01:58
После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой
01:38
Бразилия зафиксировала первую смерть от обезьяньей оспы
00:52
Украина ожидает от США средств "укрепления обороноспособности" – Резников
00:05
Зеленский дал совет тем, кто не выдерживает видеть зло россиян
23:51
"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке
23:44
Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать
Все новости...