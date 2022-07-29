Теракт в Еленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина – разведка

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Взрывы в Оленовке – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ПИК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПИК - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ".

Детали: По информации ГУР, взрыв устроили для утаивания фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских пленных. 1 августа в колонию должна была прибыть комиссия из России для проверки расходования выделенных средств и условий содержания пленных. Однако реальное состояние здания не отвечало требованиям, поэтому "проблему" устранили путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами. Второй целью теракта было повышение социальной напряженности вокруг Украины, учитывая общественный интерес к пленным героям "Азовстали".

В разведке добавили, что помещение было специально оборудовано для содержания пленных из "Азовстали". Работы в здании закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских военнопленных.

Предыстория:

29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.