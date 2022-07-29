Теракт в Еленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина – разведка

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Взрывы в Оленовке – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ПИК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПИК - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ".

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Детали: По информации ГУР, взрыв устроили для утаивания фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских пленных. 1 августа в колонию должна была прибыть комиссия из России для проверки расходования выделенных средств и условий содержания пленных. Однако реальное состояние здания не отвечало требованиям, поэтому "проблему" устранили путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами. Второй целью теракта было повышение социальной напряженности вокруг Украины, учитывая общественный интерес к пленным героям "Азовстали".

В разведке добавили, что помещение было специально оборудовано для содержания пленных из "Азовстали". Работы в здании закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских военнопленных.

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