ГУР: Оккупанты готовят фейковое "расследование" об ужасах в драмтеатре Мариуполя

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно: "Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети.

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Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек.

Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания".

Детали: ГУР отмечает, что бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время войны против Украины.

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По данным украинской разведки, российские самолеты прицельно сбросили на здание театра две 500-килограммовые авиационные бомбы.

По данным разведчиков, на момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из них – женщины и дети, которые прятались от российских обстрелов.

По разным оценкам во время удара там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам, уточняет ГУР.

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