"Эвакуации из Луганщины уже нет": в ОВА дали советы, как выехать из области

Власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, уехать можно только самостоятельно, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь Гайдая: "Эвакуация сейчас возможна только из соседней Донецкой области, у нас (Луганской – ред.) она уже невозможна, коридоров нет. Из Луганщины люди могут выехать самостоятельно по трем направлениям.

Первое направление – через Харьковскую область перейти пешком, через Запорожскую область, но там огромные очереди, поскольку много людей и по большому кругу через РФ, Балтийские страны".

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