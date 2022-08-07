"Эвакуации из Луганщины уже нет": в ОВА дали советы, как выехать из области

Власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, уехать можно только самостоятельно, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь Гайдая: "Эвакуация сейчас возможна только из соседней Донецкой области, у нас (Луганской – ред.) она уже невозможна, коридоров нет. Из Луганщины люди могут выехать самостоятельно по трем направлениям.

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Первое направление – через Харьковскую область перейти пешком, через Запорожскую область, но там огромные очереди, поскольку много людей и по большому кругу через РФ, Балтийские страны".

Предыстория:

Правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Эвакуированным из Донецкой области будет ежемесячно поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.

Власти обнародовали алгоритм действий, как жителям Донетчины эвакуироваться на безопасную территорию.

За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области удалось вывезти более 2 тысяч человек.