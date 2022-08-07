Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Эвакуации из Луганщины уже нет": в ОВА дали советы, как выехать из области

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 августа 2022, 10:38
Эвакуации из Луганщины уже нет: в ОВА дали советы, как выехать из области
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, уехать можно только самостоятельно, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь Гайдая: "Эвакуация сейчас возможна только из соседней Донецкой области, у нас (Луганской – ред.) она уже невозможна, коридоров нет. Из Луганщины люди могут выехать самостоятельно по трем направлениям.

Реклама:

Первое направление – через Харьковскую область перейти пешком, через Запорожскую область, но там огромные очереди, поскольку много людей и по большому кругу через РФ, Балтийские страны".

Предыстория:

  • Правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
  • Эвакуированным из Донецкой области будет ежемесячно поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.
  • Власти обнародовали алгоритм действий, как жителям Донетчины эвакуироваться на безопасную территорию.
  • За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области удалось вывезти более 2 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: