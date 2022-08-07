"Эвакуации из Луганщины уже нет": в ОВА дали советы, как выехать из области
Воскресенье, 7 августа 2022, 10:38
Власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, уехать можно только самостоятельно, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона в воскресенье
Прямая речь Гайдая: "Эвакуация сейчас возможна только из соседней Донецкой области, у нас (Луганской – ред.) она уже невозможна, коридоров нет. Из Луганщины люди могут выехать самостоятельно по трем направлениям.
Первое направление – через Харьковскую область перейти пешком, через Запорожскую область, но там огромные очереди, поскольку много людей и по большому кругу через РФ, Балтийские страны".
Предыстория:
- Правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
- Эвакуированным из Донецкой области будет ежемесячно поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.
- Власти обнародовали алгоритм действий, как жителям Донетчины эвакуироваться на безопасную территорию.
- За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области удалось вывезти более 2 тысяч человек.