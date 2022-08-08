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Оккупанты перенесли дату открытия Антоновского моста после удара ВСУ

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 10:59
Удар ВСУ по Антоновскому мосту 8 августа, скрин с видео местных Telegram-каналов

Россияне перенесли дату открытия Антоновского моста после удара по нему ВСУ в ночь на понедельник. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление оккупационных властей региона, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Детали: По словам коллаборантов, ракета попала в строительную технику, несущие конструкции моста уцелели. Однако дату открытия моста перенесли. Ранее оккупанты планировали завершить ремонт до конца этой недели. 

Прямая речь Соболевского: "Мост оккупанты оцепили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно. Соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения". 

Предыстория: 

  • Вооруженные силы Украины ночью на 8 августа попали по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. 
  • Россияне заявили, что Антоновский мост в Херсонской области будет открыт для движения транспорта на следующей неделе.
  • Видео с Антоновского моста в Херсоне демонстрирует большие повреждения после удара ВСУ в ночь на 27 июля. 

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Темы: Херсонская областьХерсонвойнаоккупация
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