Оккупанты перенесли дату открытия Антоновского моста после удара ВСУ

Удар ВСУ по Антоновскому мосту 8 августа, скрин с видео местных Telegram-каналов

Россияне перенесли дату открытия Антоновского моста после удара по нему ВСУ в ночь на понедельник.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление оккупационных властей региона, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Детали: По словам коллаборантов, ракета попала в строительную технику, несущие конструкции моста уцелели. Однако дату открытия моста перенесли. Ранее оккупанты планировали завершить ремонт до конца этой недели.

Прямая речь Соболевского: "Мост оккупанты оцепили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно. Соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения".

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