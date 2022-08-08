Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты перенесли дату открытия Антоновского моста после удара ВСУ

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 10:59
Оккупанты перенесли дату открытия Антоновского моста после удара ВСУ
Удар ВСУ по Антоновскому мосту 8 августа, скрин с видео местных Telegram-каналов

Россияне перенесли дату открытия Антоновского моста после удара по нему ВСУ в ночь на понедельник. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление оккупационных властей региона, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Детали: По словам коллаборантов, ракета попала в строительную технику, несущие конструкции моста уцелели. Однако дату открытия моста перенесли. Ранее оккупанты планировали завершить ремонт до конца этой недели. 

Реклама:

Прямая речь Соболевского: "Мост оккупанты оцепили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно. Соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения". 

Предыстория: 

  • Вооруженные силы Украины ночью на 8 августа попали по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. 
  • Россияне заявили, что Антоновский мост в Херсонской области будет открыт для движения транспорта на следующей неделе.
  • Видео с Антоновского моста в Херсоне демонстрирует большие повреждения после удара ВСУ в ночь на 27 июля. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьХерсонвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: