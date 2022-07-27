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Видео с Антоновского моста в Херсоне демонстрирует большие повреждения

Елена РощинаСреда, 27 июля 2022, 11:11
Антоновский мост после обстрела 27 июля, скриншот с видео

Опубликовано видео с Антоновского моста в Херсоне, поврежденного после удара Вооруженных сил Украины в ночь на 27 июля.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ – Telegram СтратКом ЗСУ

Детали: В публичное пространство попало видео с Антоновского моста, который оккупанты закрыли для движения из-за повреждений после ночного удара ВСУ.

Мост очень "продырявлен", кое-где просвечивается насквозь.

Украинские бойцы попали фактически в ту же часть дорожного покрытия на мосту, что и в прошлый раз.

"Теперь бежать только пешком или по воде", – комментирует СтратКом ВСУ перспективы российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Оккупанты сообщали, что ВСУ обстрелами в ночь на 27 июля нанесли повреждения и Антоновскому автомобильному мосту, и железнодорожному мосту.

Справка: Вблизи Херсона есть два моста через Днепр: автомобильный, более известный как Антоновский мост, и железнодорожный (который также называется Антоновский железнодорожный мост).

Автомобильный мост был построен в 1985 году, имеет 31 опору, его длина – 1366 м, а ширина – 25 м. Железнодорожный мост за пгт Антоновка начали строить в 1939 году, а ввели в эксплуатацию в 1954 году.

Сейчас по мостам в Херсон идут поставки для российских оккупантов: живая сила и техника.

Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты вблизи Херсона
Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты вблизи Херсона
Google maps

Предыстория:

  • До сих пор Антоновский автомобильный мост подвергся обстрелу по меньшей мере дважды: 19 июля и 20 июля.
  • Вечером 26 июля, по словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, удары ВСУ были "филигранными".

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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