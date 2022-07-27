Видео с Антоновского моста в Херсоне демонстрирует большие повреждения

Опубликовано видео с Антоновского моста в Херсоне, поврежденного после удара Вооруженных сил Украины в ночь на 27 июля.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ – Telegram СтратКом ЗСУ

Детали: В публичное пространство попало видео с Антоновского моста, который оккупанты закрыли для движения из-за повреждений после ночного удара ВСУ.

Мост очень "продырявлен", кое-где просвечивается насквозь.

Украинские бойцы попали фактически в ту же часть дорожного покрытия на мосту, что и в прошлый раз.

"Теперь бежать только пешком или по воде", – комментирует СтратКом ВСУ перспективы российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Оккупанты сообщали, что ВСУ обстрелами в ночь на 27 июля нанесли повреждения и Антоновскому автомобильному мосту, и железнодорожному мосту.

Справка: Вблизи Херсона есть два моста через Днепр: автомобильный, более известный как Антоновский мост, и железнодорожный (который также называется Антоновский железнодорожный мост).

Автомобильный мост был построен в 1985 году, имеет 31 опору, его длина – 1366 м, а ширина – 25 м. Железнодорожный мост за пгт Антоновка начали строить в 1939 году, а ввели в эксплуатацию в 1954 году.

Сейчас по мостам в Херсон идут поставки для российских оккупантов: живая сила и техника.

Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты вблизи Херсона Google maps

Предыстория: