"Никого не расстреляли, задержали 5 человек": Ким рассказал о результатах закрытия Николаева

За время продленного комендантского часа в Николаеве задержали пятерых находившихся в розыске, правоохранители открыли около 20 уголовных производств.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Извиняюсь за неудобства, которые были на выходных, однако это того стоило. Около 20 зарегистрированных производств. Поймали пять человек, которые были в розыске.

Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и т.д. Разобрались с одной группой, которая теперь нам не помешает.

Как видите, никто никого не расстрелял. Никто не напал на Баштанку или Николаев".

Что предшествовало: В Николаеве вводили усиленный комендантский час - с 23 часов вечера 5 августа до 5 утра понедельника 8 августа.

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Предыстория:

20 июля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал, что областной центр закроют на время для нейтрализации коллаборантов и предателей.

Глава ОВА опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.

По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

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