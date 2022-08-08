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"Референдум" на Запорожье: оккупанты завезли массовку в Мелитополь – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 17:28
Объявление о проведении так называемого референдума, скрин из видео оккупантов

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне завезли в город около 700 человек массовки, так как не смогли набрать людей среди местного населения, чтобы оформить "картинку" для росСМИ.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским старшим братом, коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения. И провели форум в городском Дворце культуры".

Детали: По его словам, коллаборант Евгений Балицкий, "торжественно" объявивший 8 августа о проведении "референдума", ранее набрал менее 10% на выборах. По его мнению, оккупанты осознают, что их планы по псевдореферендуму не будут реализованы.

Прямая речь Федорова: "Сначала он (Балицкий - ред.) сам придумал себе должность, теперь сам вершит судьбу временно оккупированных территорий, подписывая непонятные приказы об отчаянном желании присоединиться к РФ. В любом случае, его приказы не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты 6, которые стали на сторону россияна, обязательно вылечат спецслужбы Украины".

Предыстория:

  • 8 августа так называемый глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" по "присоединению" к России. В ОК "Юг" заявили, что у России нет электората для имитации "референдума".
  • До этого оккупированный Россией Мелитополь посетил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Оккупационные власти города заявили о подготовке "референдума".

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Темы: Запорожская областьМелитопольреферендумоккупация
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