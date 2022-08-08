"Референдум" на Запорожье: оккупанты завезли массовку в Мелитополь – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне завезли в город около 700 человек массовки, так как не смогли набрать людей среди местного населения, чтобы оформить "картинку" для росСМИ.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским старшим братом, коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения. И провели форум в городском Дворце культуры".

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Детали: По его словам, коллаборант Евгений Балицкий, "торжественно" объявивший 8 августа о проведении "референдума", ранее набрал менее 10% на выборах. По его мнению, оккупанты осознают, что их планы по псевдореферендуму не будут реализованы.

Прямая речь Федорова: "Сначала он (Балицкий - ред.) сам придумал себе должность, теперь сам вершит судьбу временно оккупированных территорий, подписывая непонятные приказы об отчаянном желании присоединиться к РФ. В любом случае, его приказы не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты 6, которые стали на сторону россияна, обязательно вылечат спецслужбы Украины".

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