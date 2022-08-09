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Российские СМИ показали опрос, согласно которому 65% россиян хотят мирного договора с Украиной

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 11:25
Президент России Владимир Путин. Фото AFP via Getty Images

Российские СМИ обнародовали данные соцопроса, согласно которому 65% россиян поддерживают решение остановить войну в Украине и подписать мирное соглашение.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса социологической службы Russian Field

Дословно "Коммерсант": По данным опроса, 65% россиян одобрили бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение".

Детали: При этом 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать "новое наступление на Киев"".

В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам – 38%.

Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, обратного мнения придерживаются 23%, а еще 8% затруднились или отказались ответить.

59% россиян считают, что так называемая "военная операция" в Украине затянулась, обратного мнения придерживаются 28% участников опроса.

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По мнению 30%, военные действия продлятся более года, 18% рассчитывают на их окончание в течение года.

На завершение войны в течение полугода надеются 20% респондентов, и только 13% опрошенных оптимистично ждут окончания боевых действий в пределах 1-3 месяцев.

Почти две трети российских мужчин (62%) не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине, если у них будет такая возможность. Социологи отмечает, что это значение на 6 процентных пунктов выше показателей аналогичного опроса, проходившего во второй половине мая.

О желании поучаствовать в "спецоперации" заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%.

Желающих помочь российским военным материально тоже не так много: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку войны, а 12% согласны тратить на это не более 1 тыс. руб. в месяц.

Исследование проводилось методом телефонного опроса 28-31 июля. В нем приняли участие 1609 респондентов в восьми федеральных округах.

Авторы исследования предупреждают, что его результаты по ряду вопросов о происходящем в Украине могут не совпадать с реальной ситуацией, так как "россияне боятся говорить на эту тему", в частности "увеличились отказы, снизилась искренность".

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Темы: Росcиявойнасоциологияпереговоры
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