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Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 18:55
Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму
Дым над Новофедоровкой, фото из Telegram РИА Новости

Министерству обороны Украины неизвестна причина взрывов и пожара на территории аэродрома "Саки" вблизи Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Относительно пожара на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК".

Детали: Минобороны призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным Силам Украины.

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Темы: МинобороныКрымвойна
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