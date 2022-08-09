Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Министерству обороны Украины неизвестна причина взрывов и пожара на территории аэродрома "Саки" вблизи Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Относительно пожара на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК".

Детали: Минобороны призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным Силам Украины.

Предыстория:

9 августа произошли взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. ГУР Минобороны Украины отказалась комментировать "Украинской правде" эту информацию.

Министерство обороны России заявило, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, но на обвалованной площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

Оккупационные власти заявили, что в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму пострадали 5 человек и 1 человек погиб.