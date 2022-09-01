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Миссия МАГАТЭ остановилась на полпути: ждут, когда будет безопасно ехать на ЗАЭС – СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 1 сентября 2022, 11:26
Скриншот из google.maps

Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, сейчас находится на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к миссии

Прямая речь собеседника агентства: "Здесь слышны прилеты. Но вдали".

Детали: Сейчас движение колонны остановили – представители миссии ждут, когда "будет безопасно".

Предыстория: 

  • Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
  • "Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСЗапорожская областьоккупация
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