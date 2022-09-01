Миссия МАГАТЭ остановилась на полпути: ждут, когда будет безопасно ехать на ЗАЭС – СМИ

Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, сейчас находится на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к миссии

Прямая речь собеседника агентства: "Здесь слышны прилеты. Но вдали".

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Детали: Сейчас движение колонны остановили – представители миссии ждут, когда "будет безопасно".

Предыстория:

Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

"Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.