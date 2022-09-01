Миссия МАГАТЭ остановилась на полпути: ждут, когда будет безопасно ехать на ЗАЭС – СМИ

Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, сейчас находится на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к миссии

Прямая речь собеседника агентства: "Здесь слышны прилеты. Но вдали".

Детали: Сейчас движение колонны остановили – представители миссии ждут, когда "будет безопасно".

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