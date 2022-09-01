Миссия МАГАТЭ остановилась на полпути: ждут, когда будет безопасно ехать на ЗАЭС – СМИ
Четверг, 1 сентября 2022, 11:26
Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, сейчас находится на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к миссии
Прямая речь собеседника агентства: "Здесь слышны прилеты. Но вдали".
Детали: Сейчас движение колонны остановили – представители миссии ждут, когда "будет безопасно".
Предыстория:
- Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
- "Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.