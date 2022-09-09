Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Мелитополя: Как в Крыму – не выйдет, фейкового "референдума" 11 сентября не будет

Елена РощинаПятница, 9 сентября 2022, 12:05
Иван Федоров, скриншот

Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что 11 сентября незаконного "референдума" россиян на оккупированной территории не будет, его отложили, в том числе, и за-за недостаточной поддержки голосования за "присоединение" к Российской Федерации.

Источник: Иван Федоров на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 9 сентября

Прямая речь: "Что касается фейкового референдума. Сегодня очередной обман, итоги которого мы увидим 11 сентября.

Весь мир слышал о том, что 11 сентября, в единый день голосования, рашисты будут пытаться проводить фейковый референдум на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Этого не удалось.

11 сентября через несколько дней – и мы точно можем сказать, что референдума не будет".

Детали: Федоров отметил, что россияне пытались провести псевдореферендум в конце августа, а в середине августа пошли с первым обходом по квартирам, чтобы понять настроения населения, – и не увидели желаемой поддержки.

Прямая речь: "Сегодня они четко увидели, что менее 10% вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме. После этого они отказались проводить его и сейчас говорят о том, что будет какой-то социологический опрос.

ВИДЕО ДНЯ

И мы уже отчетливо видим: того, что было в Крыму, не произойдет на наших территориях. Что они хотят сделать на наших территориях – никто не знает. Но сегодня они перенесли этот фейк на несколько месяцев – а мы понимаем, что это почти никогда".

Справка: 9 сентября в России началось трехдневное голосование: до 11 сентября россияне будут выбирать губернаторов в 14 регионах РФ, депутатов шести законодательных собраний, советы депутатов 12 административных центров и других представителей местного самоуправления.

Между тем, в Украине россиянам не удается полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, наоборот: идут контрнаступательные действия украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МелитопольЗапорожская областьреферендумоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский

Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге

Следом за петербургскими, московские депутаты просят Путина уйти

Государствам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать уже действующие

Оккупанты объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Мелитополь
В Мелитополе прогремели взрывы у 3 коллаборантов – мэр
Партизаны из Мелитополя координируются с ВСУ и показывают хороший результат – мэр
"Мелитополь сегодня еще более украинский, чем был когда-либо" – мэр
Последние новости
00:41
ООН: Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны РФ
23:56
Мэр сообщил о взрывах в Мелитополе: ВСУ желают оккупантам недоброй ночи
23:42
В правительстве председательствующей в ЕС Чехии допускают возможный выход Венгрии из блока
23:40
В Швеции стало меньше краж авто – это связывают с войной в Украине
23:29
Сумщина: россияне в пятницу обстреливали 5 общин, есть разрушения
23:07
Большинство американцев поддерживают ограничение возраста для избираемых политиков – опрос
22:40
Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский
22:31
Латвия и Польша против снятия санкций ЕС с отдельных олигархов РФ, как хочет Венгрия
22:11
Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов
22:03
США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге
Все новости...