Мэр Мелитополя: Как в Крыму – не выйдет, фейкового "референдума" 11 сентября не будет

Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что 11 сентября незаконного "референдума" россиян на оккупированной территории не будет, его отложили, в том числе, и за-за недостаточной поддержки голосования за "присоединение" к Российской Федерации.

Источник: Иван Федоров на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 9 сентября

Прямая речь: "Что касается фейкового референдума. Сегодня очередной обман, итоги которого мы увидим 11 сентября.

Весь мир слышал о том, что 11 сентября, в единый день голосования, рашисты будут пытаться проводить фейковый референдум на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Этого не удалось.

11 сентября через несколько дней – и мы точно можем сказать, что референдума не будет".

Детали: Федоров отметил, что россияне пытались провести псевдореферендум в конце августа, а в середине августа пошли с первым обходом по квартирам, чтобы понять настроения населения, – и не увидели желаемой поддержки.

Прямая речь: "Сегодня они четко увидели, что менее 10% вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме. После этого они отказались проводить его и сейчас говорят о том, что будет какой-то социологический опрос.

ВИДЕО ДНЯ

И мы уже отчетливо видим: того, что было в Крыму, не произойдет на наших территориях. Что они хотят сделать на наших территориях – никто не знает. Но сегодня они перенесли этот фейк на несколько месяцев – а мы понимаем, что это почти никогда".

Справка: 9 сентября в России началось трехдневное голосование: до 11 сентября россияне будут выбирать губернаторов в 14 регионах РФ, депутатов шести законодательных собраний, советы депутатов 12 административных центров и других представителей местного самоуправления.

Между тем, в Украине россиянам не удается полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, наоборот: идут контрнаступательные действия украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.