ВСУ отвоевали почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении – ISW

Аналитики Института изучения войны констатируют, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.

Источник: Institute for the Study of War (ISW)

Дословно: "Украинские войска нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении.

Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отходят с позиций по всей территории Харьковской области, кроме восточной части".

Детали: На карте Минобороны России от 11 сентября подтверждено, что российские войска отходят из населенных пунктов вокруг города Харькова, с севера Харьковской области и населенных пунктов на западном берегу реки Оскол.

Российские источники и милитари блоггеры определили реку Оскол, протекающую через Купянск и Изюм, как новую линию фронта на оси – российские войска, вероятно, также продолжают действовать на восточном берегу реки Северский Донец к юго-востоку от Изюма.

Геолокация и кадры из соцсетей подтвердили, что украинские войска вошли в Волчанск и Большой Бурлук, разрезав российские наземные линии связи (GLOC) вдоль трассы Т2104, и достигли международной границы к северу от Харькова.

На геолокационных кадрах также видно, что 11 сентября украинские войска взяли под контроль Изюм и населенные пункты на юг и юго-запад.

Дословно: "Российские войска, вероятно, очень поспешно отступили из этого района, а публикации в социальных сетях показывают брошенные танки и другую тяжелую военную технику вблизи Изюма, что свидетельствует о том, что российские войска не смогли организовать последовательное отступление".

Детали: Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают попытки форсировать Северский Донец к северо-востоку от Славянска и войти в Лиман (Донецкая область – ред.).

Российский военный блогер отметил, что российские войска обстреливают украинцев вокруг Лимана и сохраняют контроль над населенным пунктом.

"Боевые кадры, снятые 11 сентября в Белогоровке Луганской области, подтверждают, что украинские войска отбили позиции в Луганской области. Украинские военные на кадрах будто скрываются от артиллерийских ударов, что указывает на то, что сейчас российские войска обстреливают позиции в Белогоровке", – отмечает ISW.

Российские войска совершили ограниченные наземные удары в районе Авдеевки и Бахмута.

Украинские силы продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, материально-техническим и транспортным средствам вдоль южной оси.

"Успех последних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал оглашению Россией об отложении референдумов об аннексии на неопределенный срок", – говорится в аналитике ISW.

Российские власти продолжают привлекать боевую силу из разных внешних источников для поддержки операций в Украине и пытаются выплатить компенсацию добровольцам.

Еще одним из ключевых событий 11 сентября ISW назвало остановку последнего реактора на Запорожской атомной электростанции.

Этому предшествовало: 11 сентября ISW сообщал, что украинские силы освободили более 3000 кв км территории за 5 дней и прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах. По подсчету аналитиков, украинцы за первые дни сентября отвоевали больше территории, чем российские войска захватили с апреля.