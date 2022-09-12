Россияне обстреливают Харьков: пропал свет и вода, остановилось метро, есть жертвы
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 12 сентября нанесли удар по Харькову.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, 1 человек погиб (37-летний мужчина)...
Медики продолжают работать. Информация дополняется".
Детали: По словам Синегубова, По словам Синегубова, по данным Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности 6 человек, в том числе девушка 18 лет. Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.
Кроме того, в городе временно остановили движение метрополитена: "Персонал метрополитена проинструктирован, как действовать в таких случаях. Всех пассажиров, находившихся в электропоездах, выводят на ближайшие станции".
Городской голова Харькова Игорь Техеров сообщил, что из-за вражеских обстрелов в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.
Оккупанты нанесли удары по двум районам города - Основянскому и Киевскому.
Глава ОВА призвал харьковчан находиться в укрытиях.
Предыстория:
- В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 12 сентября в Новобаварском районе один человек погиб, двое получили ранения, от вечерних ударов в Харькове погибли два человека, в области ранены двое.
- По состоянию на утро 12 сентября в Харьковской области на 80% возобновили электроснабжение, пропавшее после ракетных ударов по критической гражданской инфраструктуре.
- Вечером 11 сентября в населенных пунктах нескольких областей исчезло электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры. Света не было в разных районах Харькова и Харьковской области, Полтавской и Сумской областях, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.
- Этому предшествовало освобождение украинскими бойцами значительной территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами более полугода.