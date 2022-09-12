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Россияне обстреливают Харьков: пропал свет и вода, остановилось метро, есть жертвы

Алена МазуренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 13:38
обстрел Харькова 9 сентября, фото: ТГ Синегубова

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 12 сентября нанесли удар по Харькову.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, 1 человек погиб (37-летний мужчина)...

Медики продолжают работать. Информация дополняется".

Детали: По словам Синегубова, По словам Синегубова, по данным Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности 6 человек, в том числе девушка 18 лет. Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.

Кроме того, в городе временно остановили движение метрополитена: "Персонал метрополитена проинструктирован, как действовать в таких случаях. Всех пассажиров, находившихся в электропоездах, выводят на ближайшие станции".

Городской голова Харькова Игорь Техеров сообщил, что из-за вражеских обстрелов в городе выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.

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Оккупанты нанесли удары по двум районам города - Основянскому и Киевскому.

Глава ОВА призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Предыстория:

  • В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 12 сентября в Новобаварском районе один человек погиб, двое получили ранения, от вечерних ударов в Харькове погибли два человека, в области ранены двое.
  • По состоянию на утро 12 сентября в Харьковской области на 80% возобновили электроснабжение, пропавшее после ракетных ударов по критической гражданской инфраструктуре.
  • Вечером 11 сентября в населенных пунктах нескольких областей исчезло электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры. Света не было в разных районах Харькова и Харьковской области, Полтавской и Сумской областях, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.
  • Этому предшествовало освобождение украинскими бойцами значительной территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами более полугода.

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Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
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