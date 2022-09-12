Один из массовейших обстрелов РФ энергетической инфраструктуры: министр рассказал о последствиях

В результате одного из самых массовых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 11 сентября без света оставались сотни тысяч украинцев.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

Детали: По словам министра, вечером воскресенья россияне обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, были обесточены 40 подстанций разного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ.

По предварительным данным, во время обстрелов погибли 4 энергетика, трое - получили ранения.

Сотни тысяч украинцев оставались без света в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой области.

В то же время Галущенко отметил, что скорость восстановления вдохновляющая.

Прямая речь: "Уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены уже через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской, Донецкой области, сейчас еще остаются обесточенными на Сумщине 1,7 тысячи потребителей, на Днепропетровщине – около 3 тысяч, в Харьковской области – 12 000. Работы по восстановлению продолжаются.

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Отопительный сезон еще не начался, а враг уже пошел в массовую атаку на энергетические объекты. Что мы можем (и делаем!) для противостояния последствиям таких атак – это ускорение реагирования, отработка механизмов резервного питания, обеспечение материалами для этого и организация взаимопомощи всех компаний энергосектора – для максимальной эффективности и скорости работы…

Верим в ВСУ! Держим энергетический фронт!".

Что предшествовало: В воскресенье вечером по всей Украине кроме оккупированного Крыма объявляли воздушную тревогу. Взрывы раздались под Харьковом, на Днепропетровщине. В разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, о проблемах с электроснабжением сообщали также на Полтавщине и Сумщине.

По данным Воздушных сил, враг совершил 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования – "Калибр" и Х-101.

9 из 12 ракет оккупантов были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушных командований "Восток" и "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.