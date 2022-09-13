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Резников объяснил, почему контрнаступление на Херсонщине продвигается медленнее

Елена РощинаВторник, 13 сентября 2022, 11:45
Алексей Резников, скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, потому что это – сельскохозяйственный регион.

Источник: Алексей Резников в комментарии "Financial Times"

Детали: По словам министра, в Харьковской области контрнаступление было похоже на "снежный ком" и прошло значительно "лучше, чем ожидалось".

Резников сказал, что почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона продвигается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион "с ирригационными каналами", которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Резников также сказал, что чеченцев на юге Украины используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.

Этому предшествовало: 10 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на оккупированную Херсонщину прибыло подразделение "кадыровцев" численностью до 1300 человек. 12 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 10 тысяч его людей снова прибыли в Украину.

Перед контрнаступлением ВСУ точечными ударами уничтожили мосты и переправы, по которым россияне доставляли военную технику в Херсон, с левого берега Днепра на правый.

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Темы: контрнаступлениеХерсонская областьвойнаРезников
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