ВСУ освободили более 300 населенных пунктов на Харьковщине – Маляр
За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.
Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального марафона новостей 13 сентября, Маляр в Facebook
Прямая речь Маляр: "Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней. Она и планировалась на несколько дней. И начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 кв. км, более 300 населенных пунктов. Более 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически являлись заложниками".
Детали: По ее словам, контрнаступление продолжается – оно распланировано до полного освобождения Харьковской области.
Рассказать детали Маляр отказалась, но призвала верить, что "это произойдет как можно быстрее".
Позже она в Facebook сообщила, что более 300 населенных пунктов и 3,8 тысяч кв.м. – это "подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер", а "реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше".
Уточненные данные по Харьковщине заместитель министра пообещала предоставить 14 сентября.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 10 сентября россияне ушли из города Изюма в Харьковской области, который был оккупирован со 2 апреля. Оккупанты бежали, оставляя военную технику.
- 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров украинской земли от оккупантов на разных направлениях.