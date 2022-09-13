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ВСУ освободили более 300 населенных пунктов на Харьковщине – Маляр

Ирина БалачукВторник, 13 сентября 2022, 16:02
Українські захисники в Ізюмі. Фото СБУ

За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального марафона новостей 13 сентября, Маляр в Facebook

Прямая речь Маляр: "Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней. Она и планировалась на несколько дней. И начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 кв. км, более 300 населенных пунктов. Более 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически являлись заложниками".

Детали: По ее словам, контрнаступление продолжается – оно распланировано до полного освобождения Харьковской области.

Рассказать детали Маляр отказалась, но призвала верить, что "это произойдет как можно быстрее".

Позже она в Facebook сообщила, что более 300 населенных пунктов и 3,8 тысяч кв.м. – это "подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер", а "реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше".

Уточненные данные по Харьковщине заместитель министра пообещала предоставить 14 сентября.

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Темы: Харьковская областьВооруженные силыдеоккупация
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