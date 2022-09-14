РФ все чаще покупает оружие у стран, на которые распространяются жесткие санкции – британская разведка

Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Россия, скорее всего, впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины", - говорится в сообщении.

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

В британской разведке отмечают, что потеря "Shahed -136" вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/op9M362TuQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 14, 2022

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По данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракеты малой дальности в Северной Корее.

Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

На прошлой неделе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.