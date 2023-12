РФ все чаще покупает оружие у стран, на которые распространяются жесткие санкции – британская разведка

Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Россия, скорее всего, впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины", - говорится в сообщении.

Реклама:

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

В британской разведке отмечают, что потеря "Shahed -136" вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/peo4DTIuvL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/op9M362TuQ