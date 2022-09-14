Зеленский об Изюме и Балаклее: Видим то же, что в Буче

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Источник: глава государства в комментарии "Украинской правде" о своих впечатлениях от увиденного в освобожденном Изюме

Прямая речь: "Я от Изюма и Балаклеи… привыкать к таким вещам нельзя, но после Бучи удивленными теми шагами, которые делали российские террористы, мы уже не будем, потому что видим то же самое. Снова пытки… снова разрушения: школы, садики…

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У них (российских захватчиков – ред.) один и тот же след. Ничего нового я не увидел".

Детали: Зеленский отметил, что часть жителей, оставшихся в Изюме под оккупацией, счастливы видеть украинскую армию, а часть – в шоке.

"Они не понимают, что происходит. Потому что полгода света нет, воды нет, электричества нет. Полгода они были в оккупации и боялись выйти. Они боятся в принципе каких-либо изменений", – добавил президент.

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Он признал, что ситуация сложная, но "будет позитив".

По словам Зеленского, военные сделали самое главное – первая часть операции завершена успешно.

Президент признал, что Украина во время контрнаступления понесла потери среди личного состава и в военной технике, но, в то же время, российские военные оставили много техники, убегая.

«Звикати до таких речей не можна, але після Бучі ми вже не будемо здивованими»: президент Зеленський у коментарі УП поділився враженнями від деокупованої Харківщини. pic.twitter.com/usy7pNGohG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2022

Этому предшествовало: В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм. Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

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