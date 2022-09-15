По Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах

Россияне снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Источник: сообщение руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, Суспильне Запорожье

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений".

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Детали: Позже в Днепропетровской ОГА сообщили, что жертв в результате обстрелов нет. Также СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Что этому предшествовало:

Российская армия днем 15 сентября нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.

Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружениюв Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища. Били ракетами "Кинжал" и "Искандер".

В результате ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец вырос, подтопило 112 домов и дворов. В некоторых населенных пунктах начались перебои с водой, потому что россияне попали и в водопровод.

Всю ночь в Кривом Роге ликвидировали последствия ракетного удара россиян по дамбе Карачуновского водохранилища, в двух местах вынуждены были подорвать дамбу, – в результате уровень воды в Ингульце несколько упал.