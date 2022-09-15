По Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах

Россияне снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Источник: сообщение руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, Суспильне Запорожье

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений".

Детали: Позже в Днепропетровской ОГА сообщили, что жертв в результате обстрелов нет. Также СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Что этому предшествовало: