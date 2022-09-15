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Тайра рассказала Хельсинкской комиссии в США об ужасах плена

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 20:40
выступление Тайры 15 сентября, фото из Facebook Маркаровой

Украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра), которую в июне освободили из российского плена, дала показания перед Хельсинкской комиссией в США.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook, The Guardian

Дословно Маркарова: "Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией.

Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов. Она призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но весь цивилизованный мир".

Детали: По словам посла, показания Паевской очень важны для привлечения РФ к ответственности за совершенные преступления и привлечения внимания к необходимости увеличения совместных усилий для освобождения всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.

Вместе с тем, The Guardian приводит детали выступления Тайры перед Хельсинкской комиссией.

Она перечислила некоторые зверства, свидетелем которых стала и в Мариуполе, и в российском плену.

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В частности, парамедик рассказала о беременных заключенных, судьба которых неизвестна ни родным, ни государству; о бойце, которого били три часа и бросили в подвал; мертвом ребенке на руках у матери; 7-летнем мальчике с пулевым ранением, умершем на руках у Паевской; о заключенных, которые в своих камерах неделями кричали и умирали от пыток без какой-либо медицинской помощи, а также о заключенных, которых заставили снять одежду перед тем, как их убить; камерах пыток; изуродованных телах женщин и детей, которые доставали из-под завалов; собак, таскавших по городу человеческие конечности и т.д.

Как пишет издание со ссылкой на слова Паевской, российский военный, пытая ее, спросил: "Вы знаете, почему мы это делаем с вами?". "Потому что вы можете", - ответила она.

Предыстория:

  • Российские оккупанты взяли в плен Тайру в середине марта в Мариуполе.
  • Вскоре после захвата Тайры, российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с ней. В ролике пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.
  • В мае агентство Associated Press опубликовало видео Тайры, снятое в Мариуполе до попадания в плен.
  • 17 июня стало известно, что Тайру освободили из плена.

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Темы: пленныеСШАРосcияМариуполь
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