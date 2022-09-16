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Путин свел основную задачу войны к захвату Донбасса

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 19:18
Путин на пресс-конференции 16 сентября, скриншот видео

Президент РФ Владимир Путин заявил, что план войны против Украины "корректировке не подлежит" и основной целью является так называемое "освобождение всей территории Донбасса".

Источник: Путин на пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничестве, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "План корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью – а основной целью является освобождение всей территории Донбасса, эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии".

Детали: Президент страны-агрессора уверяет, что "наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории".

Путин также оправдывается, что Россия воюет не полной армией, а только ее контрактной частью, и "это связано с определенными параметрами личного состава".

"Поэтому мы не спешим в этой части. Но, по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется", - уверяет президент РФ.

Справка: С 24 февраля 2022 года Россия ведет полномасштабную захватническую войну против Украины, первоначально заявив ее целью "освобождение Донбасса", а также мифическую "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

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Однако РФ оккупировала не только территории, на которых признавала квазиобразования "ДНР" и "ЛНР", но и часть Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской и Киевской областей, но впоследствии были вынуждены отступить, как и недавно с большей части Харьковской области. 

Что предшествовало: Ранее Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

Предыстория:

  • С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. С
  • ВС РФ, убегая с Харьковщины, покидали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.
  • В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.

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Темы: ПутинвойнаДонбасс
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