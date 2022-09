"На такое нельзя закрыть глаза": глава МИД Чехии о сотнях могил в Изюме

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после известий о массовых захоронениях в освобожденном Изюме подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine