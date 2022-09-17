"На такое нельзя закрыть глаза": глава МИД Чехии о сотнях могил в Изюме

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после известий о массовых захоронениях в освобожденном Изюме подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine Реклама: September 17, 2022

"Россия оставила после себя братские могилы сотен застреленных и замученных людей под Изюмом. В ХХ веке подобные атаки против гражданского населения - это немыслимо и ужасно. Мы обязаны не закрывать на это глаза. Выступаем за наказание всех военных преступников", - написал Липавский. в своем Twitter.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме в Харьковской области нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

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На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.