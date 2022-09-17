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"На такое нельзя закрыть глаза": глава МИД Чехии о сотнях могил в Изюме

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 19:26
массовое захоронение в Изюме, фото из Facebook Сергея Болвинова

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после известий о массовых захоронениях в освобожденном Изюме подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия оставила после себя братские могилы сотен застреленных и замученных людей под Изюмом. В ХХ веке подобные атаки против гражданского населения - это немыслимо и ужасно. Мы обязаны не закрывать на это глаза. Выступаем за наказание всех военных преступников", - написал Липавский. в своем Twitter.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме в Харьковской области нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

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Темы: ЧехияИзюм
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