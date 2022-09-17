"На таке не можна закрити очі": глава МЗС Чехії про сотні могил в Ізюмі

масове поховання в Ізюмі, фото з Facebook Сергія Болвінова

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після звісток про масове поховання у звільненому Ізюмі наголосив, що усі воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine Реклама: September 17, 2022

"Росія залишила після себе братські могили сотень застрелених і закатованих людей під Ізюмом. У ХХІ сторіччі подібні атаки проти цивільного населення - це немислимо і жахливо. Ми зобов’язані не закривати на це очі. Виступаємо за покарання усіх воєнних злочинців", - написав Ліпавський у своєму Twitter.

Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання з понад 440 людьми.

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На ці новини відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.