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"На таке не можна закрити очі": глава МЗС Чехії про сотні могил в Ізюмі

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 19:26
масове поховання в Ізюмі, фото з Facebook Сергія Болвінова

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після звісток про масове поховання у звільненому Ізюмі наголосив, що усі воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія залишила після себе братські могили сотень застрелених і закатованих людей під Ізюмом. У ХХІ сторіччі подібні атаки проти цивільного населення - це немислимо і жахливо. Ми зобов’язані не закривати на це очі. Виступаємо за покарання усіх воєнних злочинців", - написав Ліпавський у своєму Twitter.

Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання з понад 440 людьми.

На ці новини відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

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Теми: ЧехіяІзюм
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