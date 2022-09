"На таке не можна закрити очі": глава МЗС Чехії про сотні могил в Ізюмі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після звісток про масове поховання у звільненому Ізюмі наголосив, що усі воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine