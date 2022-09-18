Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Еленовке и смерти украинского пленника

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 13:59
российский военный во время первой атаки оленевки в июле, фото тасс

Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Еленовке, погиб один украинский пленный.

Источник: оккупационная "власть", росСМИ

Детали: По данным "минюста" "ДНР" в результате обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены.

Пострадавших среди россиян нет.

Почему это важно: Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS.

Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения.

Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия.

И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий в интервью Украинской правде сообщил, что для убийства украинских защитников в Еленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды

Читайте также: И. о. командира "Азова" Надточий: В Еленовке россияне, скорее всего, сработали "Шмелями"

Предыстория: 

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьоккупациявойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Кому-то кажется, что у нас затишье, но это подготовка

обновленоНепогода на Сумщине: 1 погибший и 8 пострадавших, двухмесячный ребенок без сознания

фото, видеоШмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская

фото, видеоВ Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ

НАБУ провело обыск у Коломойского - источники

Россияне обстреляли психбольницу во время эвакуации пациентов - погибли 4 медика

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Воздушные силы сбили 5 беспилотников и "Аллигатор" оккупантов
Оккупанты заявили о перестрелке с "группой неизвестных" в центре Херсона
В Сватово была "бавовна" в здании гостиницы, где проживали оккупанты - глава ОВА
Эксгумация в Изюме продлится еще две недели, ищут новые захоронения - мэр
Последние новости
04:18
Россияне держат наготове восемь "Калибров" в Черном море
03:20
ОК "Юг": ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе
02:27
Россияне ударили ракетами по Запорожью — 8 прилетов
02:00
Байден: Нет никаких признаков, что Китай предоставляет России оружие для вторжения
01:09
В Одессе нужно создать комплекс об имперском прошлом, куда переместят памятники — Труханов
00:30
Генерал США: Война в Украине перешла в новую фазу
23:40
Из-за урагана на Сумщине задерживаются поезда
23:00
В РФ правозащитники спрашивают генпрокурора, почему заключенных отправляют на войну
22:13
фотоОбстрелы на Сумщине: погиб местный житель и около 100 животных
21:49
Зеленский: Кому-то кажется, что у нас затишье, но это подготовка
Все новости...