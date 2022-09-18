Оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Еленовке и смерти украинского пленника
Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Еленовке, погиб один украинский пленный.
Источник: оккупационная "власть", росСМИ
Детали: По данным "минюста" "ДНР" в результате обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены.
Пострадавших среди россиян нет.
Почему это важно: Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS.
Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения.
Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.
Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия.
И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий в интервью Украинской правде сообщил, что для убийства украинских защитников в Еленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды
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Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.