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Оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Еленовке и смерти украинского пленника

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 13:59
Оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Еленовке и смерти украинского пленника
российский военный во время первой атаки оленевки в июле, фото тасс

Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Еленовке, погиб один украинский пленный.

Источник: оккупационная "власть", росСМИ

Детали: По данным "минюста" "ДНР" в результате обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены.

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Пострадавших среди россиян нет.

Почему это важно: Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS.

Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения.

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Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.

Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия.

И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий в интервью Украинской правде сообщил, что для убийства украинских защитников в Еленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды

Читайте также: И. о. командира "Азова" Надточий: В Еленовке россияне, скорее всего, сработали "Шмелями"

Предыстория: 

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: Донецкая областьоккупациявойнаРосcия
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