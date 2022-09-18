Оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Еленовке и смерти украинского пленника

российский военный во время первой атаки оленевки в июле, фото тасс

Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Еленовке, погиб один украинский пленный.

Источник: оккупационная "власть", росСМИ

Детали: По данным "минюста" "ДНР" в результате обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены.

Пострадавших среди россиян нет.

Почему это важно: Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS.

Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения.

Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.

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Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия.

И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий в интервью Украинской правде сообщил, что для убийства украинских защитников в Еленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды

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