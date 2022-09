"Нам нужны только штурмовики": появилось видео вербовки Пригожиным российских заключенных

В сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

Источник: видео в Twitter журналиста Саймона Островского

Детали: На видео, которое также появилось в группах наемников, мужчина, похожий на Пригожина, выступает перед заключенными в российской колонии. Когда и где было записано видео, неизвестно.

Он, в частности, говорит, что ему нужны "только штурмовики".

Прямая речь: "У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать… После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование…

Погибшие, тела увозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть.

“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3