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"Нам нужны только штурмовики": появилось видео вербовки Пригожиным российских заключенных

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 22:35

В сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

Источник: видео в Twitter журналиста Саймона Островского

Детали: На видео, которое также появилось в группах наемников, мужчина, похожий на Пригожина, выступает перед заключенными в российской колонии. Когда и где было записано видео, неизвестно.

Он, в частности, говорит, что ему нужны "только штурмовики".

Прямая речь: "У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать… После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование…

Погибшие, тела увозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть.

Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами – остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких".

Предыстория:

  • 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля издание писало, что ЧВК "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.

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Темы: Росcияармиявойна
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