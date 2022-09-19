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В полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 21:15
Одна из камер пыточной в Изюме, фото полиции

В отделении полиции города Изюм, которое во время оккупации армия РФ превратила в свою базу, обнаружили тюрьму и комнату пыток.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook

Детали: Сейчас следователи ведут осмотр помещений. Уже нашли журналы со списками задержанных, которые вели оккупанты, а также инструменты пыток - электрические кабели.

Также изучается каждая камера, где держали людей - изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда.

По словам Болвинова, в темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, что именно от них хотят оккупанты.

 
 
 

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Темы: Изюмполицияоккупациявойна
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