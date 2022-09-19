В полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток
Понедельник, 19 сентября 2022, 21:15
В отделении полиции города Изюм, которое во время оккупации армия РФ превратила в свою базу, обнаружили тюрьму и комнату пыток.
Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook
Детали: Сейчас следователи ведут осмотр помещений. Уже нашли журналы со списками задержанных, которые вели оккупанты, а также инструменты пыток - электрические кабели.
Также изучается каждая камера, где держали людей - изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда.
По словам Болвинова, в темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, что именно от них хотят оккупанты.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.
- Местная власть сообщила, что среди тел из массового захоронения 99% имеют признаки насильственной смерти.
- Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
- Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.