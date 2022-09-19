Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 21:15
В полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток
Одна из камер пыточной в Изюме, фото полиции

В отделении полиции города Изюм, которое во время оккупации армия РФ превратила в свою базу, обнаружили тюрьму и комнату пыток.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook

Детали: Сейчас следователи ведут осмотр помещений. Уже нашли журналы со списками задержанных, которые вели оккупанты, а также инструменты пыток - электрические кабели.

Реклама:

Также изучается каждая камера, где держали людей - изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда.

По словам Болвинова, в темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, что именно от них хотят оккупанты.

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 

Что предшествовало:

Темы: Изюмполицияоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Изюм
В результате обстрела Балаклеи ранены две женщины
От удара российской ракетой по Изюму получил ранения 10-летний мальчик
Посол Франции посетил Изюм
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: