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Глава Херсонщины призывает людей эвакуироваться из-за российской мобилизации

Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 21:39
Глава Херсонщины призывает людей эвакуироваться из-за российской мобилизации
Ярослав Янушевич. Фото из Telegram

Жителей оккупированных районов Херсонской области призывают как можно скорее эвакуироваться в связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "В связи с последними событиями и заявлениями руководства России о проведении псевдореферендума и объявления "частичной мобилизации", хочу еще раз обратиться к херсонцам, которые остаются в оккупации, – эвакуируйтесь".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что существует большой риск, что так называемая "частичная мобилизация" будет происходить и на оккупированных территориях.

По его словам, в особой группе риска – те мужчины, которые по разным причинам были вынуждены взять российские паспорта или предоставить оккупанту свои персональные данные.

Янушевич призывает людей выехать на подконтрольную Украине территорию, пока оккупант окончательно не лишил их такой возможности.

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Получить помощь по вопросам эвакуации можно по телефону 0800330951 или через чат-бот https://t.me/khoda_help_bot.  

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Темы: Херсонская областьоккупациямобилизацияэвакуация
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